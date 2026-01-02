ППО знешкодила над Україною 86 російських БпЛА

У ніч на 2 січня, починаючи з 18:00 1 січня, РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із них були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 86 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.