        Суспільство

        ППО знешкодила над Україною 86 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 08:52
        читать на русском →
        Мобільна вогнева група / Фото: Оперативне командування "Південь"
        Мобільна вогнева група / Фото: Оперативне командування "Південь"

        У ніч на 2 січня, починаючи з 18:00 1 січня, РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 70 із них були ідентифіковані як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 86 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини