        Події

        РФ атакувала Запоріжжя двома хвилями: у ДСНС показали наслідки обстрілу

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 08:34
        читать на русском →
        Пошкоджений ТЦ у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        Пошкоджений ТЦ у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        Упродовж ночі з 1 по 2 січня російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА. У місті спалахнули кілька пожеж.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Перша хвиля атаки на Запоріжжя сталася пізно ввечері 1 січня. Виникли три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

        Реклама
        Реклама

        Друга атака відбулася за кілька годин, близько 2:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

        На місцях працювали всі екстрені служби. Постраждалих немає.

        Наслідки ударів по Запоріжжю / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини