РФ атакувала Запоріжжя двома хвилями: у ДСНС показали наслідки обстрілу

Упродовж ночі з 1 по 2 січня російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними БпЛА. У місті спалахнули кілька пожеж.

Про це повідомили в ДСНС України.

Перша хвиля атаки на Запоріжжя сталася пізно ввечері 1 січня. Виникли три пожежі: загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака відбулася за кілька годин, близько 2:00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

На місцях працювали всі екстрені служби. Постраждалих немає.