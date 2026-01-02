        Події

        Росіяни вдарили дронами по лікарні на Чернігівщині

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 07:48
        РФ вдарила по лікарні на Чернігівщині / Фото: Олександр Селіверстов
        Увечері 1 січня російські окупанти трьома безпілотниками вдарили по лікарні у місті Семенівка у прикордонній громаді Чернігівської області.

        Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

        Внаслідок трьох ударів у медзакладі виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

        Раніше Селіверстов повідомляв про атаки на Семенівку FPV-дронів та БпЛА “Молнія”. У другій половині дні у місті було зафіксовано щонайменше чотири влучання. Увечері росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку, пошкоджено вікна.

        Також 31 грудня о 23:20 росіяни вдарили по Семенівці двома ударними БпЛА “Герань-2”. Пошкоджено чотири приватні та один чотириквартирний житловий будинки та гаражі.

        Пожежа на місці удару РФ по лікарні на Чернігівщині / Фото: Олександр Селіверстов

