Удар по лікарні на Чернігівщині: російські БпЛА пошкодили харчоблок та знищили транспорт

Увечері 1 січня росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по місту Семенівка Чернігівської області. Під ударом опинилася місцева лікарня.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Був удар “Геранями” по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок”, – написав Чаус.

Пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідували. Також через удар БпЛА “Молнія” пошкоджено вікна у п’ятиповерхівці.

Уночі БпЛА “Герань” поцілив по території одного з лісництв у Корюківському районі. Загорілася господарча споруда, вогонь вдалося загасити.

За даними Чернігівської обласної державної адміністрації, протягом доби росіяни здійснили 27 обстрілів, під час яких пролунали близько 50 вибухів.