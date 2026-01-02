        Події

        У Генштабі ЗСУ прокоментували заяви окупантів про атаку дронів на Хорли

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 08:14
        читать на русском →
        Наслідки вибуху в Хорлах / Фото: Володимир Сальдо
        Наслідки вибуху в Хорлах / Фото: Володимир Сальдо

        У ніч на 1 січня в окупованому селі Хорли Херсонської області пролунав вибух, внаслідок якого в місцевому кафе загинули відвідувачі – попередньо, 24 людини.

        Про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

        Окупаційна влада традиційно звинуватила у загибелі людей Збройні сили України, які нібито завдали удару по кафе та готелю в Хорлах. Сальдо  повідомив про 24 загиблих, зокрема дитину, та понад 50 поранених.

        Реклама
        Реклама

        Як заявив речник Генерального штабу ЗСУ України Дмитро Лиховій у коментарі “Інтерфакс-Україна”, Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права, завдають ударів виключно по військових цілях ворога, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях противника.  

        “Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора”, – наголосив речник.

        Як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів.

        Пожежа в Хорлах / Фото: Володимир Сальдо

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини