У Генштабі ЗСУ прокоментували заяви окупантів про атаку дронів на Хорли

У ніч на 1 січня в окупованому селі Хорли Херсонської області пролунав вибух, внаслідок якого в місцевому кафе загинули відвідувачі – попередньо, 24 людини.

Про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

Окупаційна влада традиційно звинуватила у загибелі людей Збройні сили України, які нібито завдали удару по кафе та готелю в Хорлах. Сальдо повідомив про 24 загиблих, зокрема дитину, та понад 50 поранених.

Як заявив речник Генерального штабу ЗСУ України Дмитро Лиховій у коментарі “Інтерфакс-Україна”, Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права, завдають ударів виключно по військових цілях ворога, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях противника.

“Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора”, – наголосив речник.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів.