Асоціація міст заявила про тиск прокуратури на самоврядування Херсонщини

Загострення управлінської кризи на Херсонщині. Через системний тиск прокуратури в області щонайменше 17 керівників міських громад залишили посади, заявив виконувач обов’язків голови Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України, Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, пише “УНІАН”.

“Більшість громад очолюється військовими адміністраціями. Ситуація там складна. Сам голова ОВА Олександр Прокудін зазначав, що робота муніципалітетів фактично унеможливлюється. Я не можу назвати точну цифру звільнень. Ця інформація зі спілкування з нашою директоркою. Але з публічної інформації відомо щонайменше про 17 осіб”, – зазначив Коваленко.

Тиск прокуратури призводить до зупинки ключових процесів – надання допомоги населенню, будівництва укриттів, відновлення об’єктів інфраструктури. Саме ці напрями сьогодні є пріоритетними для прифронтових громад, однак реалізація проєктів блокується ще до фактичного початку робіт.

“Ніхто не виступає проти перевірок, якщо є порушення – це одна ситуація. Але все це відбувається на стадії проєктування або оголошення тендерів і кожне рішення одразу ставиться під сумнів, це блокує роботу.”, – пояснює Коваленко.

На масовість звільнень і критичність ситуації також звернула увагу Асоціація міст України, заявивши про системний характер проблеми:

“З 24 лютого 2022 року громади стоять перед вибором: чекати змін законодавства від Парламенту і Уряду або захищати країну, рятувати мешканців громад. Все дії комунальних органів і підприємств, спрямовані на порятунок людей, реєструються кримінальні провадження, навіть всупереч статті 2 Закону України “Про прокуратуру””, – йдеться у позиції АМУ.

Про тиск органів прокуратури на місцеве самоврядування Правління Асоціації міст України звернулася до президента з відкритим листом. В АМУ вважають, що необхідна чітка спільна позиція щодо важливості роботи органів місцевого самоврядування й недопустимості тиску на них.