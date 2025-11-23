Сили оборони знешкодили 69 ударних БПЛА

У ніч на 23 листопада (з 19:00 22 листопада) противник атакував 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командуванні Повітряних Сил ЗСУ

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.