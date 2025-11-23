Дніпропетровщина зазнала масованої атаки дронів: поранені діти й дорослі, є масштабні руйнування

У ніч на 23 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. За інформацією Повітряного командування, українські захисники збили 15 ворожих дронів, однак частина з них встигла завдати ударів по різних районах регіону. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

19 людей постраждало внаслідок атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі постраждали 14 людей, з них — 11-річна дівчинка. Внаслідок ударів загорілися балкони у дев’ятиповерховому будинку та прибудова приватної оселі. Пошкоджено шість автомобілів.

У Синельниківському районі атаки зачепили Васильківську та Зайцівську громади. Там поранені двоє людей, знищені або пошкоджені три житлові будинки. Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

У Павлоградському районі обійшлося без потерпілих, проте пошкоджено об’єкти інфраструктури та гаражі.

По Нікопольському району противник продовжував бити FPV-дронами та важкою артилерією. Під удари потрапили Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє підлітків 14 і 16 років. Медичної допомоги вони потребують удома.

У місті пошкоджені інфраструктура та автозаправна станція.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак.