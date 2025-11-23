        Суспільство

        На Донеччині за добу загинули четверо людей, 11 – поранені: росія 19 разів обстріляла область

        Віктор Алєксєєв
        23 Листопада 2025 10:02
        читать на русском →
        Загалом за добу російська армія 19 разів ударила по населених пунктах області / Фото Донецька ОВА
        Загалом за добу російська армія 19 разів ударила по населених пунктах області / Фото Донецька ОВА

        Російська армія продовжує бити по населених пунктах Донеччини. Про оперативну ситуацію станом на ранок 23 листопада повідомив керівник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

        У Покровському районі внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль у Золотому Колодязі Шахівської громади.

        У Краматорському районі ситуація найскладніша. У Лимані загинула одна людина. У Краматорську — троє загиблих і двоє поранених. У Дмитро-Дар’ївці Олександрівської громади пошкоджено житловий будинок. У Костянтинівці поранені двоє людей, пошкоджено автомобіль і місцевий храм.

        Реклама
        Реклама

        У Бахмутському районі російські обстріли зруйнували або пошкодили сім житлових будинків у Сіверську.

        Загалом за добу російська армія 19 разів ударила по населених пунктах області. Із прифронтових територій евакуйовано 221 людину, серед них 95 дітей.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини