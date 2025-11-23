На Донеччині за добу загинули четверо людей, 11 – поранені: росія 19 разів обстріляла область

Російська армія продовжує бити по населених пунктах Донеччини. Про оперативну ситуацію станом на ранок 23 листопада повідомив керівник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Покровському районі внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль у Золотому Колодязі Шахівської громади.

У Краматорському районі ситуація найскладніша. У Лимані загинула одна людина. У Краматорську — троє загиблих і двоє поранених. У Дмитро-Дар’ївці Олександрівської громади пошкоджено житловий будинок. У Костянтинівці поранені двоє людей, пошкоджено автомобіль і місцевий храм.

У Бахмутському районі російські обстріли зруйнували або пошкодили сім житлових будинків у Сіверську.

Загалом за добу російська армія 19 разів ударила по населених пунктах області. Із прифронтових територій евакуйовано 221 людину, серед них 95 дітей.