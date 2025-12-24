Папа Римський просить різдвяного перемир’я та припинення вогню

Папа Римський Лев XIV закликав до 24 годин миру у світі на Різдво та знову звернувся з проханням про припинення вогню. Про це повідомляє Vatican News.

Вечором 23 грудня, відповідаючи на запитання журналістів біля Папської резиденції в Кастель-Гандольфо, понтифік закликав «усіх людей доброї волі» дотриматися хоча б одного дня миру у свято Різдва Христового. Коментуючи ситуацію в Україні, Папа заявив, що його «по-справжньому глибоко огорчує» те, що, за наявною інформацією, Росія відхилила запит на різдвяне перемир’я, та висловив надію, що заклик до припинення вогню буде почутий.

Говорячи про Близький Схід, Лев XIV нагадав про обговорення другого етапу перемир’я та згадав нещодавній візит кардинала П’єрбаттісти Піццабалли до Гази. Понтифік повідомив, що підтримує зв’язок із настоятелем парафії Святого Сімейства в Газі, зазначивши, що місцева громада намагається відзначати Різдво в умовах украй крихкої ситуації.

Також Папа прокоментував рішення влади штату Іллінойс у США, які схвалили закон про асистоване самогубство для невиліковно хворих дорослих. Він заявив, що під час листопадової аудієнції у Ватикані відкрито обговорював це питання з губернатором штату Джей Бі Пріцкером та висловив глибоке розчарування через підписання закону. Завершуючи звернення, Лев XIV закликав у різдвяний час замислитися над цінністю людського життя та висловив надію на відновлення поваги до нього на всіх етапах — від зачаття до природної смерті.