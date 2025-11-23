Зеленський: У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи, загиблих — 33, серед них шестеро дітей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ввечері 22 листопада завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку в Тернополі. Роботи тривали чотири доби безперервної праці рятувальників.

За словами глави держави, внаслідок російського удару загинули 33 людини, серед них шестеро дітей. Ще шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Президент висловив співчуття рідним загиблих та подякував усім службам, залученим до пошукових операцій.

У Дніпрі тривають аварійні роботи після падіння російського дрона біля багатоповерхівки. Поранено 14 людей, зокрема дитину. Зеленський подякував рятувальникам і екстреним службам, які оперативно ліквідували пожежу та допомагають постраждалим.

Реклама

Реклама

У Нікополі російський удар FPV-дроном призвів до травмування двох дітей та жінки. Вночі знову фіксувалися удари по житловій та цивільній інфраструктурі, а також по енергетичних об’єктах у кількох регіонах країни.

Президент наголосив, що лише за тиждень Росія застосувала понад 1050 ударних дронів, майже 1000 керованих авіабомб та понад 60 ракет різних типів.

Зеленський також повідомив, що сьогодні українські радники працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії щодо дипломатичних зусиль для завершення війни. Водночас він підкреслив необхідність прискорювати виконання домовленостей щодо передачі Україні систем ППО та ракет до них.

«Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто працює для миру», — зазначив президент.