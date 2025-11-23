Покровськ: українські війська утримують центр міста та нищать російські підрозділи — ДШВ

Сили оборони продовжують стримувати російські війська у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів у межах міста. Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

За даними підрозділу, на 10:00 23 листопада українські позиції в центрі Покровська зберігаються, тривають стрілецькі бої, і ворог не може закріпитися у середмісті. Для зачистки та ліквідації російських груп постійно залучаються штурмові підрозділи у взаємодії з іншими силами, що діють у смузі відповідальності корпусу.

Зокрема, днями 425-й окремий штурмовий полк «Скала» провів зачистку районів залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило зірвати спроби противника накопичити сили та посилити тиск на північну частину міста.

За будь-яких спроб перейти залізницю та просунутися на північ російські підрозділи зазнають максимальних втрат. За інформацією військових, від початку листопада у Покровську знищено 388 окупантів, ще 87 — поранено.

Також зазначається, що нещодавно ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати його для подальших штурмів. Однак оператори безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68-ю окремою єгерською бригадою виявили техніку та знищили її.

Бої за Покровськ тривають. Українські сили продовжують утримувати ключові позиції та активно вибивають окупантів із міста.