Єрмак роповів, що зараз відбувається на переговорах у Женеві

Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком розпочала роботу в Женеві, де сьогодні проходять ключові консультації щодо кроків для завершення російсько-української війни, повідомив Єрмак.

За його словами, вже проведено першу зустріч із радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини — Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном і Гюнтером Зауттером. Наступною стане зустріч із представниками Сполучених Штатів. За його словами, всі учасники налаштовані конструктивно.

Упродовж дня заплановано низку перемовин у різних форматах. Україна, США та європейські партнери працюють над узгодженням підходів, які мають забезпечити сталий і справедливий мир.

Президент Зеленський зазначив, що дипломатичні зусилля зараз активізовані, а консультації у Швейцарії — важливий етап у виробленні рішень, які допоможуть зупинити кровопролиття та не допустити нової ескалації.

«Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті. Я дуже сподіваюся, що буде результат. Потрібно гарантувати, що війна більше не буде розпалена», — наголосив Зеленський.

Глава держави очікує підсумків сьогоднішніх розмов і розраховує на конструктивність усіх учасників переговорів.