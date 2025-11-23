Міноборони Словаччини мріє про повний контроль РФ над Україною

Держсекретар Міноборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що для його країни було б добре, якби Україна мала кордони до 2014 року, але перебувала повністю під російським впливом. Таким чином Братислава могла б дешево купувати енергію, пише tvnoviny.sk.

“Для Словаччини було б добре, якби Україна перебувала в межах кордонів, які вона мала до 2014 року, але повністю під російським впливом, щоб ми мали доступ до дешевої енергії та отримували транзитні збори. Це було б найкраще для Словаччини”, — заявив він в етері телебачення, додавши, що це тільки його думка.

Його слова відкинув депутат від “Прогресивної Словаччини” Томаш Валашек. Він висловив сумніви, що інвестори цікавились би Словаччиною, якби країна була в зоні досяжності російської зброї. Також на заяву відповіли в посольстві України.

“Такі заяви є не що інше, як повторення російської пропаганди, маніпуляція фактами, втручання в суверенітет України та свідоме нехтування духом добросусідства та партнерства між нашими державами”, — відповіли в українському посольстві.

Там також додали, що подібні заяви викликають здивування, обурення та рішучий протест. У представництві України додали, що цінують допомогу, надану з перших днів війни, але закликали Братиславу “бути послідовною у своїх заявах щодо підтримки європейського майбутнього України, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави”.