Катастрофа на залізниці у Словаччині: у зіткненні двох потягів постраждали десятки людей

Сьогодні, 13 жовтня, у Словаччині внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу села Яблонов-над-Турньоу постраждали понад 90 людей.

Про це повідомляє видання TASR.

Після зіткнення двох потягів медики надали допомогу 91 людині.

“З них сім перебувають у найважчому стані, тобто в критичному або з важкими травмами, 14 отримали середні травми і 70 – легкі”, – повідомив міністр охорони здоров’я Словаччини Каміл Шашко.

Очільник МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток підтвердив, що інформація про загиблих унаслідок аварії не надходила.

“Це велика трагедія, але сподіваємося, що кількість людей, які отримали важкі травми, не буде зростати, а головне, що це зіткнення двох поїздів не буде коштувати нічиїх людських життів”, – зазначили в МВС.

Зіткнення швидкісних поїздів в районі села Яблонов-над-Турньоу сталося незадовго після 10:00 біля тунелю. На цій ділянці колії перетинаються й переходять в одну.

На місці працюють пожежники, поліцейські та рятувальники. Внаслідок аварії залізничний рух на ділянці Яблонов-над-Турньоу – Рожнява призупинили.