Україна готова забезпечити енергостабільність Словаччини: Зеленський назвав умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини. Проте постачання можливі лише у разі, якщо енергоресурси не є російськими.
Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
За словами Зеленського, Україна готова постачати нафту та газ до Словаччини, якщо це не російські енергоресурси.
“Ми говорили сьогодні про енергетику. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка”, — підсумував президент.
Також Зеленський підкреслив, що Україна буде й надалі відповідати на російські удари по українських енергооб’єктах.
“Терпіти у темряві ніхто не буде”, — заявив Зеленський.