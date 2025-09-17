У Словаччині поновилися протести проти уряду Фіцо

У вівторок, 16 вересня, по всій Словаччині відбулися масові акції протесту проти політики уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. За даними Associated Press, мітинги пройшли у 16 містах, зокрема в столиці Братиславі.

Причиною нової хвилі невдоволення стала поїздка Фіцо до Китаю, де він утретє після початку повномасштабної війни в Україні зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. Додатковим поштовхом стали заходи жорсткої економії, ухвалені урядом для скорочення дефіциту бюджету, який у 2024 році склав 5,3% ВВП, а цього року очікується на рівні 5%. Це перевищує встановлений ЄС ліміт у 3%.

На мітингах лунали гасла “Досить нам Фіцо”.

До протестів також долучилися кілька політичних партій опозиції: “Прогресивна Словаччина”, “Свобода та солідарність”, “Християнські демократи” та “Демократи”.