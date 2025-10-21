У Словаччині нападника на прем’єра Роберта Фіцо засудили до 21 року ув’язнення за тероризм

Суд у Словаччині визнав винним у тероризмі 72-річного Юрая Цинтулу, який у травні 2024 року здійснив замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Спеціалізований кримінальний суд у Банській Бистриці у вівторок засудив його до 21 року позбавлення волі, передає Reuters.

Цинтула вистрілив у Фіцо п’ять разів з відстані трохи більше одного метра під час зустрічі політика з громадянами у місті Гандлова. Прем’єр отримав чотири поранення, зокрема у живіт, стегно, руку та стопу, і переніс кілька операцій. Уперше після замаху він з’явився публічно в липні минулого року й невдовзі повернувся до роботи.

Під час судового процесу, що тривав із липня, головним питанням було, чи підпадають дії Цинтули під статтю про тероризм, чи це менш тяжкі злочини. Суддя Ігор Кралік, оголошуючи вирок, заявив, що напад був спрямований не на пересічного громадянина, а саме на главу уряду.

Підсудний визнав, що хотів завдати шкоди Фіцо, але не мав наміру його вбивати. Він пояснив, що прагнув зупинити політику прем’єра, яку вважав загрозою для свободи й культури Словаччини. Після засідання Цинтула заявив журналістам, що оскаржуватиме вирок, назвавши його «несправедливим».

Напад став символом глибокого політичного розколу в словацькому суспільстві. Прихильники Фіцо звинувачують ліберальну опозицію у розпалюванні ненависті, тоді як опозиція дорікає прем’єру за підрив демократії, обмеження свободи медіа та покривання корупції.

Юрист прем’єра Давид Ліндтнер заявив, що вирок підтвердив: підсудний був «не пенсіонером, а терористом», який прагнув довести, що політичні суперечки можна вирішувати силою.

Фіцо, який повернувся до влади у 2023 році, припинив військову допомогу Україні, налагодив контакти з Москвою, реформував громадське телебачення та змінив кримінальний кодекс — кроки, які критики вважають загрозою демократії.

Сам Фіцо, який досі має проблеми зі здоров’ям після поранень, заявив, що пробачив нападнику.