В Ужгороді відбулася зустріч Зеленського та Фіцо: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді. Після переговорів лідери проведуть спільну пресконференцію.

Про це пише видання Dennik N.

Реклама

Реклама

За інформацією МЗС України, під час зустрічі обговорювалися питання, які викликають занепокоєння на словацькій стороні, зокрема ситуація в енергетиці. Київ наголошує, що попри російські атаки залишається надійним партнером і розраховує на подальшу підтримку Словаччини в питанні членства в ЄС.

У складі делегації Фіцо — міністерка економіки Дениса Сакова та глава МЗС Юрай Бланар. Зеленського супроводжує прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Фіцо прибув в Україну невдовзі після візиту до Китаю, де зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перед переговорами зі словацьким прем’єром Зеленський провів зустріч з головою Європейської ради Антоніу Коштою. Вони обговорили євроінтеграцію України, питання імпорту російської нафти та безпекові гарантії.