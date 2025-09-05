В Ужгороді відбулася зустріч Зеленського та Фіцо: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді. Після переговорів лідери проведуть спільну пресконференцію.
Про це пише видання Dennik N.
За інформацією МЗС України, під час зустрічі обговорювалися питання, які викликають занепокоєння на словацькій стороні, зокрема ситуація в енергетиці. Київ наголошує, що попри російські атаки залишається надійним партнером і розраховує на подальшу підтримку Словаччини в питанні членства в ЄС.
У складі делегації Фіцо — міністерка економіки Дениса Сакова та глава МЗС Юрай Бланар. Зеленського супроводжує прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Фіцо прибув в Україну невдовзі після візиту до Китаю, де зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
Перед переговорами зі словацьким прем’єром Зеленський провів зустріч з головою Європейської ради Антоніу Коштою. Вони обговорили євроінтеграцію України, питання імпорту російської нафти та безпекові гарантії.