Зеленський заявив, що Словаччина підтримала вступ України до Євросоюзу

Словаччина висловила підтримку Україні в процесі вступу до Європейського Союзу. Під час зустрічі в Ужгороді Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорювали також двосторонню співпрацю в низці сфер.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Президент повідомив, що з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вони обговорювали низку ключових тем, зокрема вступ України до Євросоюзу.

“Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі”, — написав Зеленський.

Президент підкреслив важливість двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною в економічних, енергетичних та інфраструктурних питання, що зміцнювати обидві країни. Також Зеленський намагався переконати Фіцо, що у російських енергоресурсів в Європі немає майбутнього.

Зеленський поінформував Фіцо про розмову європейських лідерів із Трампом, а словацький прем’єр розповів Зеленському про контакти в Китаї.