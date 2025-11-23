Сили оборони відбивають масовані атаки: від початку доби — 117 бойових зіткнень

Станом на 16:00 23 листопада українські війська стримують інтенсивний тиск російських військ уздовж усієї лінії фронту. Від початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни з території рф обстріляли низку населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, зокрема Миколаївку, Михальчину Слободу, Білу Березу, Старикове, Кучерівку та Шалигине.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив шість атак, одна триває досі. Також російська авіація застосувала дві керовані бомби та провела 60 обстрілів позицій і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку тривають бої біля Вовчанська та Синельникового — одна атака все ще в процесі.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські сили відбили шість атак біля Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та в напрямку Нового Миру. Ще одне зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога в районах Ямполя, Серебрянки та Сакко і Ванцетті. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну спробу наступу біля Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники провели 24 штурмові дії поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та інших населених пунктів. Одна атака ще триває.

Найбільш інтенсивні бої — на Покровському напрямку. Ворог 42 рази намагався просунутися у районах Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Покровська та інших населених пунктів.

На Олександрівському напрямку агресор здійснив 12 атак, на Гуляйпільському — шість, з авіаударами по Воздвижівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбито шість атак у районах Степового, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районі Антонівського мосту.

На інших ділянках фронту суттєвих змін не зафіксовано.

У Генштабі наголошують: українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.