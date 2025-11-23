Трамп знову вибухнув абсурдними заявами про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі черговий допис, сповнений перекручень, звинувачень і вигадок щодо війни Росії проти України. У своєму посланні він традиційно атакував опонентів, применшував роль Москви та перекладав відповідальність на українське керівництво.

Трамп заявив, що війна «ніколи б не сталася», якби США та Україна мали «сильне лідерство», і водночас повторив бездоказові тези про «вкрадені вибори» 2020 року. За його словами, російське вторгнення — це нібито наслідок «слабкості» адміністрації Джо Байдена.

Американський президент також звинуватив Україну в «нульовій вдячності» за допомогу США, водночас стверджуючи, що Європа «продовжує купувати російську нафту», а США нібито «продають масові обсяги зброї НАТО для України», тоді як Байден «роздавав усе безкоштовно».

У дописі Трамп навіть написав, що «успадкував війну», яка «ніколи не повинна була статися», і повторив твердження, що Путін не напав би, «якби не побачив Байдена у дії».

Завершив він публікацію пафосною фразою: «Боже, благослови всі життя, які були втрачені».