Удар по рятувальниках у Сумах: знищено пожежний автомобіль

Сьогодні, 24 листопада, у Сумах російські війська здійснили повторну атаку безпілотником у момент роботи рятувальників на місці попереднього обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС України.

У понеділок росіяни завдали чергового удару по Сумах, після чого рятувальники прибули на місце події та розпочали ліквідацію пожежі. Під час їхньої роботи окупанти здійснили повторну атаку БпЛА.

Реклама

Реклама

За повідомленням ДСНС, удар був спрямований саме по рятувальниках і не був випадковим.

“Це свідомий удар по тих, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю – техніці, яку неможливо не впізнати”, – йдеться в повідомленні.

Пряме влучання повністю знищило машину. Особовий склад ДСНС встиг укритися і не зазнав травм.