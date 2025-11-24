Стали відомі 15 учасників Нацвідбору на Євробачення-2026: хто у списку

Оголошено лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2026, до якого увійшли 15 виконавців. Саме вони претендують представити Україну на конкурсі, що відбудеться у Відні наступного року.

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

До переліку учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 увійшли 15 українських виконавців, які змагатимуться за право представити країну на конкурсі у столиці Австрії.

У списку ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук та ЩукаРиба.

Список сформували із 451 отриманої заявки, серед яких було 313 сольних виконавців та 79 гуртів. Упродовж найближчих днів заплановані прослуховування, за результатами яких визначать дев’ятьох фіналістів Нацвідбору-2026.

70-й конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали призначені на 12 та 14 травня, а фінал — на 16 травня у Wiener Stadthalle. Це буде третій раз, коли столиця Австрії прийматиме конкурс.

Минулого року переможцем Євробачення став JJ із піснею “Wasted Love”, набравши 436 балів. Україну представляв гурт Ziferblat із композицією “Bird of Pray” та посів дев’яте місце, зберігши безперервну традицію виходу до фіналу з 2003 року.