Дощ, мокрий сніг, ожеледиця: де завтра в Україні очікується негода

У вівторок, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На заході можливі опади й ожеледиця, тоді як на більшій частині країни опади не прогнозуються.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра у західних областях очікується невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території — без опадів.

Уночі та вранці в південно-східній частині місцями утворюватиметься туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. У Карпатах, а вдень також у більшості центральних та південних областей можливі пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +3…+8 °C. На півдні країни вночі очікується +1…+6 °C, вдень +8…+13 °C, у Криму місцями до +17 °C.