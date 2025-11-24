        Суспільство

        Дощ, мокрий сніг, ожеледиця: де завтра в Україні очікується негода

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 22:07
        Туманний Київ / Фото: КМДА
        У вівторок, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На заході можливі опади й ожеледиця, тоді як на більшій частині країни опади не прогнозуються.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра у західних областях очікується невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території — без опадів.

        Уночі та вранці в південно-східній частині місцями утворюватиметься туман.

        Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. У Карпатах, а вдень також у більшості центральних та південних областей можливі пориви 15-18 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +3…+8 °C. На півдні країни вночі очікується +1…+6 °C, вдень +8…+13 °C, у Криму місцями до +17 °C.

        Погодна мапа України на 25 листопада / Фото: Укргідрометцентр

