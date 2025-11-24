В Одесі затримали суддю та адвокатку, які за $10 тис. “торгували” ухвалами

СБУ та НАБУ провели спільну операцію в Одесі та викрили суддю й адвокатку, які за $10 тис. пропонували домовитися про потрібне рішення у цивільній справі. Фігурантів затримали після передачі останньої частини хабаря.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели спільну операцію з викриття корупційної схеми в Одесі, про що повідомили в СБУ.

За даними слідства, місцевий суддя та адвокатка пропонували відповідачу у цивільній справі «домовитися» про потрібну ухвалу одного з районних судів міста.

Вартість такої «послуги» становила 10 тисяч доларів. Половину суми фігуранти планували отримати як аванс до розгляду справи, решту — безпосередньо перед ухваленням рішення.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували дії учасників схеми та затримали їх після передачі останньої частини неправомірної вигоди.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України — замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання хабаря службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.