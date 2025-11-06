Троє китайських астронавтів не змогли повернутися на Землю через зіткнення з космічним сміттям

Китай відклав повернення пілотованого космічного корабля Shenzhou-20 після того, як апарат зіткнувся з уламками космічного сміття. Це перший випадок, коли місію програми Shenzhou відкладено через такий інцидент, що може вплинути на роботу орбітальної станції “Тяньгун”.

Про це пише Reuters.

Китайське управління пілотованих космічних польотів (CMSA) повідомило, що проводиться аналіз удару та оцінка ризиків. Місія мала повернутися на Землю 5 листопада, однак нового графіка не оприлюднено. Космічне сміття становить дедалі більшу небезпеку для польотів — уламки ракет і апаратів можуть зіткнутися з діючими об’єктами на орбіті.

Реклама

Реклама

Програма Shenzhou доставляє екіпажі до станції “Тяньгун” на шестимісячні місії. Зараз до станції пристиковано також корабель Shenzhou-21, який може використати для евакуації екіпажу у разі непоправних пошкоджень. За протоколом, у разі потреби з космодрому Цзюцюань запустять резервний апарат.

Китай раніше повідомляв, що станція “Тяньгун” двічі змушена була ухилятися від уламків супутників Starlink компанії SpaceX. У Пекіні закликають до міжнародного співробітництва у контролі за космічним трафіком, оскільки кількість сміття на орбіті зростає разом із кількістю запусків супутників та ракет.