Зеленський доручив уряду оновити НКРЕКП, енергетичні інспекції та АРМА

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки з очищення та перезавантаження управління енергетичною сферою та пов’язаними інституціями. Він оголосив серію кадрових і законодавчих рішень, які уряд має ухвалити найближчим часом.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, опублікованому на офіційному каналі Президента. За словами Зеленського, він провів онлайн-нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо подальших кроків у реформуванні енергетичної сфери.

Президент доручив Кабінету Міністрів внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо оновлення складу Нацкомісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг. Також ухвалено рішення про оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Зеленський доручив прем’єр-міністру подати до парламенту кандидатуру на посаду керівника Фонду держмайна. Окремо він наголосив на необхідності у взаємодії з антикорупційними органами забезпечити оновлення АРМА і завершити конкурс на керівника Агентства до кінця цього року.

Крім того, уряд має провести аудит активів, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли до Росії. Ці об’єкти повинні бути підготовлені до продажу та працювати в інтересах України — для зміцнення оборони та наповнення державного бюджету.