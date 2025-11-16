        Техно

        У центрі росії стався масштабний інтернет-збій через “невідоме пошкодження”

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 10:36
        Ілюстративне фото Unsplash
        Ілюстративне фото Unsplash

        У центральній частині Росії напередодні стався масштабний збій у роботі інтернету від «Ростелекома». Причиною називають пошкодження магістрального каналу в Ярославській області.

        Про це повідомили російські медіа. За їхніми даними, у Ярославській області невідомі пошкодили магістральний канал, що призвело до зникнення інтернету одразу в чотирьох регіонах Центрального федерального округу.

        Без доступу до мережі залишались сама Ярославська область, а також Владимирська, Івановська та Костромська області. Російський провайдер заявив, що інтернет-з’єднання вже відновлено.

