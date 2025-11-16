У центрі росії стався масштабний інтернет-збій через “невідоме пошкодження”

У центральній частині Росії напередодні стався масштабний збій у роботі інтернету від «Ростелекома». Причиною називають пошкодження магістрального каналу в Ярославській області.

Про це повідомили російські медіа. За їхніми даними, у Ярославській області невідомі пошкодили магістральний канал, що призвело до зникнення інтернету одразу в чотирьох регіонах Центрального федерального округу.

Без доступу до мережі залишались сама Ярославська область, а також Владимирська, Івановська та Костромська області. Російський провайдер заявив, що інтернет-з’єднання вже відновлено.

