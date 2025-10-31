Наймолодший астронавт та чотири чорні миші: Китай відправив у космос новий екіпаж

Космічний корабель Китаю “Шеньчжоу-21” з екіпажем, до якого входить наймолодший член китайського загону астронавтів, у п’ятницю стартував на ракеті-носії “Чанчжен-2F” із космодрому Цзюцюань.

Про це пише Reuters.

Це сьома місія на постійно населену з 2022 року китайську космічну станцію “Тяньгун” (“Небесний палац”).

Місії космічного корабля “Шеньчжоу-21” передбачають шестимісячне перебування у космосі трьох астронавтів, при цьому досвідчених космонавтів поступово замінюють молодші. Учасниками програми, обраними у 2020 році, стали новачки 39-річний Чжан Хунчжан і 32-річний У Фей — наймолодший астронавт Китаю, відправлений у космос.

48-річний командир Чжан Лу вже літав у космос у місії “Шеньчжоу-15” у 2022 році.

Перші дрібні ссавці на космічній станції

Астронавти місії “Шеньчжоу-21” замінять екіпаж “Шеньчжоу-20”, який понад шість місяців жив і працював на борту станції “Тяньгун”. Екіпаж “Шеньчжоу-20” повернеться на Землю найближчими днями.

До екіпажу “Шеньчжоу-21” також приєдналися чотири чорні миші — перші дрібні ссавці, відправлені на китайську космічну станцію. Вони будуть використані в експериментах із розмноження в умовах низької навколоземної орбіти.

Запуски двічі на рік стали звичними для програми “Шеньчжоу”, яка за останній рік досягла нових рубежів: участь китайських астронавтів, народжених у 1990-х роках, світовий рекорд космічної прогулянки та плани підготувати й відправити першого іноземного астронавта — з Пакистану — на станцію “Тяньгун” наступного року.

Швидкий прогрес викликав занепокоєння у Вашингтоні, який тепер поспішає відправити американського астронавта на Місяць раніше, ніж це зробить Китай.

Обидві країни також змагаються у створенні нових інституцій: американські “Артемідські угоди” щодо дослідження Місяця протистоять спільному китайсько-російському проєкту Міжнародної місячної дослідницької станції.