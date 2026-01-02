        Події

        Нічна атака російських БпЛА: у Запоріжжі горіли будинки

        Галина Шподарева
        2 Січня 2026 07:26
        Пошкоджений ЖК у Запоріжжі / Фото: Іван Федоров
        Пошкоджений ЖК у Запоріжжі / Фото: Іван Федоров

        У ніч з 1 на 2 січня армія РФ масовано атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у місті виникли декілька осередків пожеж.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        За попередніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше дев’яти ударів. Тривога у місті тривала близько п’яти годин.

        В одному з районів сталося загоряння біля житлового п’ятиповерхового будинку, пошкоджено припарковані поряд автомобілі.

        В одному з житлових комплексів спалахнула пожежа в офісних приміщеннях. Пошкоджено електромережі. Попередньо, поранених та загиблих нема. Наслідки уточнюються.

        На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

        Наслідки атаки на Запоріжжя 2 січня / Фото: Іван Федоров

