Нічна атака російських БпЛА: у Запоріжжі горіли будинки

РФ передала США “дані з дрона” про атаку на резиденцію Путіна після того, як американська розвідка не знайшла доказів

З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення закордонних паспортів, ID-карток і посвідок

Армія РФ втратила 910 військових та шість танків за добу: дані Генштабу

В одному з житлових комплексів спалахнула пожежа в офісних приміщеннях. Пошкоджено електромережі. Попередньо, поранених та загиблих нема. Наслідки уточнюються.

За попередніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше дев’яти ударів. Тривога у місті тривала близько п’яти годин.

У ніч з 1 на 2 січня армія РФ масовано атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у місті виникли декілька осередків пожеж.