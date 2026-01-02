Нічна атака російських БпЛА: у Запоріжжі горіли будинки

У ніч з 1 на 2 січня армія РФ масовано атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у місті виникли декілька осередків пожеж.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше дев’яти ударів. Тривога у місті тривала близько п’яти годин.
В одному з районів сталося загоряння біля житлового п’ятиповерхового будинку, пошкоджено припарковані поряд автомобілі.
В одному з житлових комплексів спалахнула пожежа в офісних приміщеннях. Пошкоджено електромережі. Попередньо, поранених та загиблих нема. Наслідки уточнюються.
На місці працюють рятувальники та комунальні служби.