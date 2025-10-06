Українські моделі OnlyFans заборгували державі понад 380 млн гривень податків, — ДПС

Податкова служба нарахувала українським авторам контенту на OnlyFans 384,7 млн гривень податкового боргу за 2020-2022 роки. Дані про їхні доходи ДПС отримала від компанії Fenix International Ltd, власника платформи OnlyFans.

Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на Державну податкову службу.

“В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб – податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи Onlyfans – ЕП) протягом 2020-2022 років становить 384,7 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

ДПС отримала дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на Onlyfans за 2023 рік. Інформацію вже надіслали на відпрацювання до територіальних органів податкової.

“Платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до семи років позбавлення волі”, – йдеться в публікації.

Податкова продовжує стягувати з творців контенту для дорослих податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні (сплачує податок на додану вартість за придбаний українськими споживачами контент).