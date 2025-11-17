Понад 2000 українських компаній потрапили під автоматичне списання податкових боргів: як працює система

В Україні запустили систему автоматичного стягнення податкових боргів, яка вже списала понад 100 млн грн із більш ніж 2000 підприємств. Механізм забезпечує взаємодію ДПС, Казначейства та платіжних сервісів і дозволяє автоматично списувати кошти з рахунків у електронній формі.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Ця сума податкового боргу – 100 млн грн – стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств. Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці.

“До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі”, – зазначили у ДПС.

У відомстві підкреслюють, що нова система повністю змінює підхід й тепер усе відбувається автоматично та прозоро.

“Все згенеровано, сформовано, пов’язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули”, – зазначила Карнаух.

У податковій кажуть, що нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.