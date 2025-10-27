На Прикарпатті звільнили поліцейських, які вимагали хабар у моделі OnlyFans: документ

Двох правоохоронців з Івано-Франківщини, які вимагали 1000 доларів за закриття кримінального провадження проти моделі OnlyFans, звільнили зі служби. Дисциплінарна комісія визнала їхні дії такими, що підривають авторитет поліції.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка.

“Відповідно до статей 11 та 12 Дисциплінарного статуту Національної поліції, поліцейські незалежно від посади і спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність за порушення службової дисципліни, а вчинення дій чи бездіяльності, що підривають авторитет поліції або виходять за межі службових повноважень, розцінюється як дисциплінарний проступок”, – йдеться в документі.

Там зазначили, що у ході розслідування дисциплінарна комісія ухвалила рішення про звільнення двох поліцейських, які вимагали хабаря у моделі OnlyFans за закриття кримінального провадження за виготовлення та розповсюдження порнографії.

Йдеться про заступника начальника відділення поліції – начальника слідчого відділення ВП № 2 (м. Городенка) підполковника поліції Рожка Мирослава Володимировича та начальника сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Городенка) майора поліції Калинчука Миколу Васильовича.

Водночас дисциплінарна комісія встановила непричетність до випадку хабарництва Стойка Миколи Ярославовича.

Як раніше повідомляла Економічна Правда, працівники поліції з Івано-Франківщини вимагали хабаря у моделі OnlyFans за нібито закриття кримінального провадження за ст. 301 ККУ.

Згідно з розслідуванням журналістів, одним із поліцейських був Мирослав Рожко. Іншого співробітника поліції звали Микола: на думку постраждалої, це міг бути Микола Стойко, проте, за результатами внутрішнього розслідування, ним виявився Микола Калинчук.

“Також ЕП вдалося отримати запис розмов, у яких вказані працівники поліції натякали жінці на хабар, а також запис розмови, у якій Рожко прямо назвав суму, необхідну за закриття кримінального провадження”, – йдеться в публікації.