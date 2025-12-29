В Україні викрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів

Правоохоронці викрили мережу з продажу контрафактної техніки відомих міжнародних брендів, яка працювала по всій території України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора група фізичних осіб-підприємців незаконно використовувала товарні знаки міжнародних компаній. Підроблену техніку рекламували та продавали через вебсайти, а замовлення відправляли покупцям поштовими операторами по всій країні.

Покупцям пропонували фени, навушники, годинники та інші електронні товари. Під час санкціонованих обшуків у Київській області правоохоронці вилучили понад 4 тисячі одиниць контрафактної та фальсифікованої продукції. Встановлено, що товари мали низьку якість, а маркування та пакування не відповідали встановленим стандартам. Виготовлення і брендування здійснювалися без дозволу правовласників.

Попередній розмір матеріальної шкоди, завданої компаніям-правовласникам, перевищує 30 млн грн.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що в результаті злагодженої роботи правоохоронців порушені права та законні інтереси власників торгових марок було відновлено.