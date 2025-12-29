Зеленський підбив підсумки переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися у його резиденції в Маямі у неділю, 28 грудня. За словами глави держави, сторони досягли важливих домовленостей щодо безпекових гарантій для України, післявоєнного відновлення та подальшої дипломатичної стратегії завершення війни.

Чого ми досягли під час зустрічі з Президентом Трампом

Володимир Зеленський повідомив журналістам дорогою із США після зустрічі з Трампом, що президент США підтвердив надання Україні сильних гарантій безпеки. Йдеться про всі напрацьовані раніше технічними та переговорними групами деталі, які, за словами Зеленського, будуть винесені на голосування в Конгресі США. Президент наголосив, що це є дуже сильною домовленістю, яка матиме інституційну підтримку.

Безпекові гарантії наразі розраховані на 15 років із можливістю продовження. Зеленський під час зустрічі порушив питання щодо більш тривалого строку дії таких гарантій, запропонувавши розглянути варіанти на 30, 40 або 50 років. За його словами, президент США відповів, що американська сторона над цим подумає.

Реклама

Реклама

Економічний пакет і відновлення України

Другим ключовим результатом переговорів стала домовленість про економічний пакет підтримки України після завершення війни. Він передбачає залучення американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку та відновлення української економіки, а також розробку угоди про вільну торгівлю між Україною та Сполученими Штатами. Ці домовленості також були підтверджені президентом США.

План з 20 пунктів і дипломатична послідовність

Зеленський заявив, що Україна максимально наблизилася ще до одного результату в межах плану з 20 пунктів. Разом з американською стороною було розроблено чіткий план послідовності дій, який визначає кроки, строки та формат подальших переговорів із партнерами.

Найближчим часом має відбутися зустріч на рівні радників з національної безпеки. За словами президента, міністр оборони Рустем Умєров уже з’єднався з американськими та європейськими радниками, і очікується, що ця зустріч відбудеться в Україні.

Після цього планується широка зустріч лідерів Європи з Україною у форматі Коаліції охочих плюс. Зеленський зазначив, що вже обговорив це з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими партнерами і продовжує консультації.

Мета цих зустрічей – погодження документів на рівні лідерів та підготовка переговорів із президентом США та європейськими лідерами. За словами Зеленського, всі сторони налаштовані на те, щоб ці зустрічі відбулися вже у січні.

Питання миру і позиція щодо Росії

Президент України наголосив, що альтернативи миру немає, а позиція України та США полягає в необхідності дипломатично завершити війну та дотиснути Росію. Він зазначив, що у разі продовження війни США разом із європейськими партнерами й надалі допомагатимуть Україні, яка захищається і не є агресором.

Зеленський також прокоментував питання можливого референдуму. За його словами, російська сторона негативно ставиться до цієї ідеї, оскільки референдум потребує безпекової інфраструктури та припинення вогню щонайменше на 60 днів, на що Росія не погоджується. Він підкреслив, що Москва прагне продовжувати тиск через війну, ракетні удари та артилерію.

Сила угод і роль референдуму

Президент нагадав про негативний досвід Будапештського меморандуму та Мінських угод, які, за його словами, не спрацювали. Саме тому нинішні гарантії безпеки мають бути підтримані Конгресом США та парламентом України, а двосторонні угоди з європейськими країнами – ратифіковані в європейських парламентах.

20-пунктний план, за словами Зеленського, доцільно схвалити на всеукраїнському референдумі. Він наголосив, що це має стати найсильнішим підтвердженням волі народу і історичним підписом під майбутньою мирною угодою. Президент визнав, що не всі позитивно ставляться до цієї ідеї, однак підкреслив, що йдеться про волевиявлення мільйонів громадян.

Територіальна цілісність і репарації

Коментуючи питання Донбасу, Зеленський заявив, що прагнення Росії змусити Україну залишити свої території не є новиною. Він наголосив, що Україна має свою землю, територіальну цілісність і власні інтереси, відповідно до яких і діятиме.

Окремо президент зупинився на питанні репарацій. За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Він повідомив, що з європейськими партнерами вже вирішено питання репараційних кредитів за рахунок заморожених російських активів. Перші 100 млрд доларів Україна має отримати протягом найближчих двох років рівними траншами. У разі завершення війни ці кошти спрямують на відновлення держави, а в разі необхідності оборони – на забезпечення захисту країни.