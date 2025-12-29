Стан двох дівчат, постраждалих у ДТП на Дудинській, залишається тяжким

Стан двох дівчат, які постраждали внаслідок ДТП на вулиці Дудинській у Харкові 18 грудня, залишається стабільно тяжким. Одна з них уже десять днів перебуває в комі.

Про це повідомила мати однієї з постраждалих, Кароліни, Олександра Прокопчук у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережах. За її словами, родина щодня перебуває в лікарні, а дівчинка продовжує боротьбу за життя, пише Медіапорт.

Жінка подякувала всім, хто підтримує сім’ю думками та молитвами, і закликала не припиняти молитися за обох дівчат. У коментарях до відео вона також зазначила, що стан другої постраждалої, подружки Кароліни, теж залишається тяжким, і що водійка автомобіля бере участь у лікуванні дітей.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, 18 грудня в Харків автомобіль Hyundai Accent збив двох дівчат 13 та 14 років на пішохідному переході. Обидві були госпіталізовані у тяжкому стані. За кермом автомобіля перебувала суддя.