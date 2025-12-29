Путін наказав військам посилити наступ для захоплення Запорізької області

Президент Росії Володимир Путін доручив російській армії продовжувати наступ із метою встановлення повного контролю над Запорізькою областю України. За його словами, війська мають і надалі просуватися в напрямку обласного центру, повідомляє Reuters.

Про це Путін заявив під час телевізійної наради в Кремлі з вищим військовим керівництвом РФ та міністром оборони Андрієм Бєлоусовим. Командувач дніпровського угруповання російських військ Михайло Теплінський доповів, що підрозділи РФ перебувають приблизно за 15 кілометрів від південних околиць міста Запоріжжя, яке до повномасштабного вторгнення мало понад 700 тисяч мешканців.

Путін заявив, що російські війська мають продовжити наступальні дії та «звільнити Запоріжжя», попри складну оборону українських сил, яку, за його словами, готували роками. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов також повідомив, що російська армія нібито просувається майже вздовж усієї лінії фронту, тоді як українські сили зосереджені на обороні та контратаках.

За твердженням Герасимова, у 2025 році російські війська захопили 6 640 квадратних кілометрів території України та 334 населені пункти, а темпи просування в грудні стали найшвидшими за рік. Запорізька область, близько 75% якої наразі окуповані Росією, є однією з чотирьох українських областей, незаконно оголошених Кремлем «частиною РФ» у 2022 році.