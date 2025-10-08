Скільки бюджетних коштів витрачають правоохоронці на “контрольні закупки” та перегляд порно — розслідування ЕП

Правоохоронні органи щороку відкривають сотні справ за статтею 301 Кримінального кодексу України — про ввезення, виготовлення та поширення порнографії. Згідно з даними Офісу генерального прокурора, лише за перші вісім місяців 2025 року таких проваджень було 1 464, але до суду доходить лише невелика частина.

Про це йдеться в розслідуванні Економічної правди.

З початку повномасштабної війни суди винесли 247 вироків, засудивши 287 осіб. У більшості випадків йдеться не про насильницький контент, а про поширення аматорських матеріалів у мережі. Реальних строків позбавлення волі ніхто поки що не відбуває — суди здебільшого замінюють покарання на іспитовий термін.

Попри мінімальний ефект, держава витрачає мільйони гривень на розслідування таких справ. За підрахунками Економічної правди, з 2022 року на проведення експертиз у межах цих справ могло піти близько 4,9 млн грн.

Середня вартість експертизи — близько 11 тисяч гривень, а окремі експерти отримують до 500 грн за годину перегляду матеріалів.

Крім того, проводяться так звані «контрольні закупки», коли правоохоронці під виглядом користувачів купують чи замовляють порноконтент. На такі операції витратили близько 60 тисяч гривень.

Витрати бюджету збільшують і судові засідання — за оцінками журналістів, за три роки відбулося понад 1,7 тисячі слухань, що коштувало державі ще близько 5,1 млн грн.

Один із найпоказовіших прикладів — справа, що тягнулася 14 років: сім’я з Дніпра продавала диски з порнографічним відео. Суд визнав їх невинними лише у 2023 році, після трьох експертиз і десятків засідань. Усі витрати в результаті лігли на державний бюджет.

Паралельно податкова служба вимагає від українських користувачів платформи OnlyFans сплатити податки — лише за 2020–2022 роки 5 435 осіб заробили на ній 111 млн доларів, а борг перед державою оцінюють у 384,7 млн грн.

За даними ЕП, правоохоронці, отримавши базу даних творців контенту, почали проводити обшуки та відкривати справи за ст. 301 КК, іноді натякаючи на можливість «вирішення питання» за хабар.

Тим часом у Верховній Раді вже лежить законопроєкт про декриміналізацію добровільного виробництва порнографії повнолітніми, проте його ухвалення, за словами депутата Ярослава Железняка, блокується через відсутність політичної волі.