Штрафні бали для водіїв з 2026 року не запроваджені — патрульна поліція

Інформація про нібито запровадження з 2026 року системи штрафних балів для водіїв не відповідає дійсності. Наразі це питання перебуває лише на етапі законодавчого розгляду.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що в мережі поширюється недостовірна інформація про нібито запуск системи штрафних балів для водіїв з 2026 року.

За його словами, наразі існує низка законопроєктів, які покликані врегулювати це питання та в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Водночас рішення щодо їх упровадження ще не ухвалене.

Білошицький наголосив, що штрафні бали наразі не запроваджені, а про будь-які масштабні нововведення патрульна поліція обов’язково повідомить громадськість заздалегідь. Він також закликав довіряти перевіреним джерелам.