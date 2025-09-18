У Латвії на узбережжя приплив уламок російського БпЛА

На пляжі у Вентспільському краю Латвії 18 вересня виявили фрагмент російського БпЛА “Гербера”. Хвостову частину безпілотника морем винесло на берег.

Про це повідомляють міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та Національні збройні сили країни.

На місці виявлення російського БпЛА працювала група знешкодження нерозірваних боєприпасів. Встановлено, що об’єкт не є вибухонебезпечним.

За словами Андріса Спрудса, на пляж винесло “хвостову частину російського дрона-приманки “Гербера”.

Міністри оборони та внутрішніх справ Латвії отримали доручення зв’язатися з польськими колегами та з’ясувати, чи схожий виявлений БпЛА на знайдений у Польщі минулого тижня.

“Нашим пріоритетом було зміцнення східного кордону, але водночас очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики”, — зазначила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.