“Темно і смертельно”: Трамп розкрив деталі військової операції США у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські збройні сили в ніч проти сьогоднішнього дня провели «надзвичайну» військову операцію в столиці Венесуели, використавши повітряні, морські та наземні сили.

Під час пресконференції Трамп назвав атаку «одним із найпотужніших і найефективніших проявів військової могутності США в історії», заявивши, що операція була безпрецедентною за масштабом із часів Другої світової війни. За його словами, всі військові спроможності Венесуели були «повністю нейтралізовані», а президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину затримали вночі під час операції. Трамп зазначив, що в Каракасі було знеструмлено значну частину міста, і охарактеризував події як «темні та смертельні».

Президент США заявив, що Мадуро та його дружина «постають перед правосуддям у США», а Сполучені Штати тимчасово візьмуть управління Венесуелою на себе до моменту «безпечного, належного та зваженого переходу влади». За словами Трампа, метою США є мир, свобода і справедливість для народу Венесуели, включно з венесуельцями, які нині проживають у Сполучених Штатах і хочуть повернутися на батьківщину.

Трамп також заявив, що Вашингтон не допустить, аби владу у Венесуелі знову захопили сили, які не діють в інтересах населення країни. Окремо він наголосив на економічному аспекті, заявивши, що США планують залучити великі американські нафтові компанії для відновлення венесуельської нафтової інфраструктури та інвестицій на мільярди доларів.

Говорячи про безпеку, Трамп без доказів пов’язав операцію у Венесуелі з діяльністю злочинного угруповання Tren de Aragua, яке, за його словами, діяло в низці американських міст. Він також звинуватив уряд Мадуро в укритті іноземних противників США та накопиченні «загрозливих наступальних озброєнь».

Президент США заявив, що не виключає подальшої присутності американських військ на території Венесуели, зазначивши, що «чоботи на землі» вже були задіяні під час операції. За його словами, ця операція має стати застереженням для будь-кого, хто загрожує суверенітету США або життю американців.

Коментуючи міжнародні наслідки, Трамп заявив, що США готові співпрацювати з іншими країнами у нафтовій сфері, наголосивши, що Сполучені Штати «в нафтовому бізнесі». Він також заявив, що дії США у Венесуелі відповідають його стратегії «America First», оскільки спрямовані на стабільність, енергетичну безпеку та формування «добросусідського оточення» для США.