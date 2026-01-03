Укргідрометцентр попередив про мокрий сніг, дощ і ожеледицю 4 січня

В Україні 4 січня очікується хмарна погода, у низці регіонів — мокрий сніг і дощ, місцями з налипанням мокрого снігу та ожеледдю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозом синоптиків, опади прогнозують на півдні, сході, а вдень — і в центральних областях. На решті території — без опадів. На дорогах, окрім півдня, місцями очікується ожеледиця.

Вітер південно-західний та південний, 7–12 м/с, у південно-східних регіонах подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Реклама

Реклама

Температура повітря вночі становитиме 5–10° морозу, у Карпатах — 8–13° морозу. Вдень очікується 0–5° морозу. На півдні та південному сході вночі температура коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 1–6° тепла, у Криму — до 9° тепла.