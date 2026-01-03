        Політика

        Зеленський назвав три ключові напрями переговорів з партнерами щодо мирної угоди

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 19:25
        Зеленський підбив перші підсумки консультацій із радниками з нацбезпеки партнерів / Фото: ОПУ
        Президент України Володимир Зеленський підбив перші підсумки сьогоднішніх консультацій із радниками з питань національної безпеки держав-партнерів.

        За словами глави держави, в обговореннях беруть участь європейські партнери, Канада, Європейський Союз і НАТО, а також триває діалог з американською стороною. Зеленський подякував партнерам за підтримку України.

        Президент повідомив, що переговори ведуться за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова України та формування базової рамки для реального миру. За його словами, всі рішення мають бути дієвими, гідними та такими, що здатні встановити мир на десятиліття, і це бачення повністю збігається з позиціями ключових партнерів.

        Зеленський також зазначив, що робота з радниками триває. Українська сторона готує зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня, а також готується до подальших зустрічей у Сполучених Штатах.


