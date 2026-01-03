Донька відомого актора Томмі Лі Джонса Вікторія померла у 34 роки — родина зробила заяву

У США померла 34-річна Вікторія Джонс — донька голлівудського актора Томмі Лі Джонса. Жінку знайшли без свідомості 1 січня у готелі Fairmont у Сан-Франциско, де згодом констатували смерть.

Про це повідомляє видання People.

У заяві, яку родина передала журналістам 2 січня, близькі Вікторії подякували за слова підтримки та попросили поважати їхню приватність у складний період.

Реклама

Реклама

За інформацією People, відповідно до диспетчерського аудіо, отриманого редакцією, смерть Вікторії попередньо пов’язують із підозрою на передозування. У виклику йшлося про «code 3 for the overdose, color change», що може свідчити про кисневе голодування. Водночас офіційну причину смерті наразі не встановлено.

Джерело в поліції повідомило NBC Bay Area, що правоохоронці не підозрюють насильницький характер смерті. Представниця готелю Fairmont San Francisco заявила, що адміністрація співпрацює з поліцією в межах розслідування та висловила співчуття родині.

Вікторія Джонс знімалася разом із батьком у фільмі «Люди в чорному 2» 2002 року, а також у стрічці «Три могили» та серіалі «Школа виживання». За даними судових документів, протягом останнього року її щонайменше двічі затримували, зокрема за зберігання наркотиків.