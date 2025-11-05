Зеленський провів дві важливі телефонні розмови

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Глава держави подякував Литві за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення росії. Сторони обговорили енергетичну допомогу Україні. Президент Литви запропонував підтримку щодо газу, і команди двох держав продовжать опрацювання відповідних рішень.

Окремо лідери обговорили ситуацію безпеки в регіоні, зокрема можливі загрози для Литви з боку Білорусі через гібридні атаки та використання міграційних хвиль і повітряних об’єктів. Зеленський запропонував підтримку Україні для посилення безпеки в регіоні. Президенти також узгодили позиції в дипломатії та скоординували найближчі кроки. Глава української держави поінформував Наусєду про ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський також провів розмову з Президентом Сербії Александром Вучичем. Лідери обговорили європейську інтеграцію двох країн і можливості взаємної підтримки в цьому процесі.

Йшлося також про взаємодію у сфері регіональної безпеки. Обидві держави зацікавлені в її посиленні та працюватимуть над відповідними рішеннями. Сторони обговорили міжнародну адженду найближчим часом та домовилися підтримувати подальшу координацію.