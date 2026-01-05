Продаж F-35 Туреччині: Ізраїль заборонив передачу своїх технологій, вбудованих у винищувачі

Ізраїль заявив, що його оборонні технології, вбудовані у винищувачі F-35, не будуть передані Туреччині навіть у разі ухвалення США рішення про продаж цих літаків Анкарі. Це створює додаткову напругу у відносинах між Ізраїлем, Туреччиною та Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на заяву заступниці міністра закордонних справ Шаррен Хаскель, зроблену 5 січня в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini. За її словами, значна частина технологій у F-35 була розроблена в Ізраїлі і «не є тим, чим ми готові ділитися».

Хаскель наголосила, що ізраїльські системи залишаються «червонною лінією» незалежно від можливого рішення Вашингтона. Вона також заявила, що Ізраїль стурбований словами президента США Дональд Трамп, який раніше повідомив, що «дуже серйозно розглядає» угоду щодо продажу F-35 Туреччині.

Заява пролунала після переговорів Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у Мар-а-Лаго, що, за даними видання, свідчить про підняття питання на найвищий політичний рівень.

Туреччина раніше брала участь у програмі F-35, однак була виключена з неї після закупівлі російських систем ППО С-400, що призвело до санкцій США відповідно до закону CAATSA. Це рішення стало серйозним ударом по оборонній співпраці та залишається ключовим аргументом у нинішніх дискусіях.

За даними Clash Report, відносини між Ізраїлем і Туреччиною нині перебувають на найнижчому рівні, тоді як оборонна співпраця Ізраїлю з Грецією, навпаки, значно посилилася й охоплює енергетику та безпеку.