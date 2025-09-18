Францію охопили протести: профспілки страйкують проти скорочень бюджету

Сьогодні, 18 вересня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти жорсткої економії. У профспілках закликають президента Еммануеля Макрона та його нового прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню врахувати відмовитися від запланованих скорочень бюджету.

Про це повідомляє Reuters.

Учителі, машиністи потягів, фармацевти та медичний персонал були серед тих, хто приєднався до страйків у четвер. Підлітки блокували десятки шкіл.

Реклама

Реклама

Протестувальники вимагають скасувати бюджетні плани попереднього уряду, збільшити фінансування державних послуг, підвищити податки для багатих і скасувати непопулярне рішення, яке змусило людей працювати довше, щоб отримати пенсію.

За даними профспілки CGT, 400 тис. людей взяли участь у ранкових мітингах по всій Франції, і ще більше протестів, зокрема в Парижі, ще попереду.

Макрон і Лекорню опинилися під тиском із одного боку – протестувальників і лівих партій, які виступають проти скорочення бюджету, а з іншого – інвесторів, стурбованих дефіцитом другої за величиною економіки єврозони. Парламент глибоко розділений, і жодна з трьох основних груп не має більшості.

Джерело в Міністерстві внутрішніх справ повідомило раніше цього тижня, що до страйків і протестів можуть приєднатися до 800 тис. людей.

За інформацією профспілки FSU-SNUipp, кожен третій учитель початкової школи страйкував по країні, і майже кожен другий залишив роботу в Парижі.

Регіональні потяги серйозно постраждали, проте більшість швидкісних ліній TGV працювали. Протестувальники зібралися, щоб сповільнити рух на автостраді поблизу міста Тулон на південному сході. На окраїнах мітингів у місті Нант відбулися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. У Ліоні, за даними французьких ЗМІ, було поранено трьох людей.

Близько 80 тис. поліцейських і жандармів мали бути розгорнуті протягом дня, включно з підрозділами спецназу, дронами та бронетехнікою. Поліція повідомила, що вже понад 90 людей було заарештовано в різних місцях.