У Києві розпочалася акція протесту проти посилення покарання для військових

На Майдані Незалежності у Києві люди вийшли на акцію протесту проти законопроєкту № 13452, яким передбачено посилення покарання для військовослужбовців за непокору командуванню та СЗЧ.

Про це повідомляє hromadske.

Станом на зараз на майдані зібралося близько сотні учасників. Лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби. Люди вигукують: “Репресії — не дисципліна”.

Нагадаємо, 3 вересня у Верховній Раді внесли у порядок денний законопроєкт №13452, мета якого – посилити відповідальність за військові правопорушення.

“Після протестів по НАБУ владі слід було зробити висновки та зайнятися реальними змінами. В тому числі армійською реформою. Але у нас далі біг по граблях”, — написав волонтер Сергій Стерненко.