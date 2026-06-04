В Україні випробували ракету для аналога Patriot: перехоплення балістики можливе вже цього року

Українська компанія Fire Point провела перше випробування ракети FP-7 у ролі перехоплювача для перспективної системи протиповітряної оборони «Фрея». У компанії заявляють, що перші перехоплення балістичних ракет можуть відбутися вже у 2026 році.

Про це головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман розповів в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман, повідомляє Головне в Україні.

За його словами, під час випробувань ракета FP-7 під управлінням із землі успішно вийшла в розрахункову точку перехоплення за даними наземного радара.

Реклама

Реклама

Штілерман зазначив, що йдеться про створення не копії американської системи Patriot, а нового європейського протибалістичного щита під назвою «Фрея». За його словами, система матиме відкриту архітектуру та не залежатиме від зовнішнього дистанційного керування з боку виробника.

У Fire Point також розраховують суттєво знизити вартість перехоплення балістичних цілей. Якщо запуск двох ракет Patriot може коштувати близько 6 млн доларів, то вартість перехоплення новою українською системою планують зменшити до менш ніж 1 млн доларів.

За словами Штілермана, орієнтовна вартість ракети має становити близько 500 тис. доларів, а пускової установки — приблизно 150 тис. доларів.

Водночас він наголосив, що подальший розвиток проєкту залежатиме від отримання низки технологічних компонентів від європейських партнерів, зокрема сучасних радарів та головок самонаведення.